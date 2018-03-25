Уголовное дело возбуждено после ликвидации боевика в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Уголовное дело по трем статьям УК РФ возбуждено после спецоперации в Дагестане, в ходе которой в субботу был уничтожен боевик. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы республиканского следственного управления СК РФ.

"Дело возбуждено по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот оружия" и "Незаконный оборот взрывных устройств", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проверяется причастность боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

В субботу днем в селе Анди Ботлихского района Дагестана был введен режим КТО, в ходе спецоперации силовики ликвидировали находившегося в федеральном розыске Юнуса Хабибова. По данным информационного центра НАК, Хабибов присягнул международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ, организация запрещена в РФ - прим. ТАСС) и выполнял ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности Ботлихского района. На месте происшествия обнаружили снайперскую винтовку с боеприпасами, гранату, радиостанцию и тепловизор. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе спецоперации не было.