Скворцова: опознаны тела 13 детей, погибших при пожаре в Кемерове

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Родственники опознали тела 13 детей, которые погибли при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, сообщила во вторник журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Опознаны тела 13 детей, погибших при пожаре", - сказала она.

Общее число пострадавших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове превышает 60 человек, число госпитализированных увеличилось до 15.

"За поздний вечер и ночь [в больницы] поступило еще двое пострадавших с отравлением продуктами горения", - сказала она. Всего госпитализировано 15 человек.

Скворцова информировала, что амбулаторная медицинская помощь была оказана более 50 пострадавшим, которые были отпущены на домашнее лечение.

Она уточнила, что самый тяжелый пациент - 11-летний мальчик. "Он без отрицательной динамки", - уточнила министр. Еще у одного 18-летнего молодого человека отмечается хорошая динамика.

Скворцова также сообщила, что 69 родственников погибших и пострадавших обратились к врачам со стрессом, гипертоническим кризом. "Состояние сейчас у всех стабильное", - сказала она.