Суд в Татарстане арестовал имущество "Госжилфонда" по делу Татфондбанка на 9,9 млрд рублей

КАЗАНЬ, 28 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани частично удовлетворил ходатайство следователей об аресте имущества некоммерческой организации "Госжилфонд" на сумму 9,9 млрд рублей по делу о махинациях в Татфондбанке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство руководителя следственной группы <...> удовлетворить частично, разрешить наложение ареста на имущество НО "Государственный жилищный фонд <...> на срок предварительного расследования до 16 мая 2018 года", - зачитал постановление судья.

Суд постановил наложить арест на акции банка "Ак Барс", которые принадлежат "Госжилфонду", на сумму 9,9 млрд рублей. При этом общая стоимость имущества, на аресте которого настаивали следователи, превысила 12,5 млрд рублей. По версии следствия, руководство Татфондбанка, зная о предбанкротной ситуации в кредитной организации, незаконно вывело имущество, находящееся в залоге по ряду кредитных договоров.

Некоммерческая организация "Госжилфонд" - внебюджетный жилищный фонд при президенте Татарстана. Ее основали 30 марта 1995 года для разработки и внедрения в жизнь нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство. В частности, фонд является инвестором строительства жилых домов по программе "Социальная ипотека". За период действия программы с 2005 по 2016 год в республике в общей сложности построили 6,3 млн кв. метров жилья, что позволило улучшить жилищные условия 97,5 тыс. семьям.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере арестовали бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, а также несколько других руководящих сотрудников банка. Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом.

По данным следствия, в 2016 году сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и хищения средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии более 3 млрд рублей кредита были переведены на счета аффилированных организаций банка.