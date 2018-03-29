Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Десять пострадавших при пожаре в Кемерове остаются в больницах

Происшествия
29 марта, 11:14 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 29, марта. /ТАСС

На амбулаторном лечении находятся 62 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Двух госпитализированных после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выписали в четверг, теперь число пострадавших, находящихся в двух стационарах города, составляет десять человек. Об этом ТАСС сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"Десять госпитализированных на данный момент остается, это вместе с мальчиком, который находится в областной детской больнице, и 62 человека на амбулаторном лечении", - сказали в департаменте.

Девять пациентов находятся в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, большинство их них в состоянии легкой степени тяжести, в основном с отравлениями угарным газом или продуктами горения, у некоторых диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. В Областной детской клинической больнице остается 11-летний мальчик, как ранее сообщалось, в четверг его перевели из реанимации в отделение общей хирургии.

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
2
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
3
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
4
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
5
Дегтярев: невыдача США виз российским борцам - очередной удар по мировому спорту
6
В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
7
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама