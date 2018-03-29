Десять пострадавших при пожаре в Кемерове остаются в больницах

КЕМЕРОВО, 29 марта. /ТАСС/. Двух госпитализированных после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове выписали в четверг, теперь число пострадавших, находящихся в двух стационарах города, составляет десять человек. Об этом ТАСС сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области.

"Десять госпитализированных на данный момент остается, это вместе с мальчиком, который находится в областной детской больнице, и 62 человека на амбулаторном лечении", - сказали в департаменте.

Девять пациентов находятся в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского, большинство их них в состоянии легкой степени тяжести, в основном с отравлениями угарным газом или продуктами горения, у некоторых диагностированы ожоги верхних дыхательных путей. В Областной детской клинической больнице остается 11-летний мальчик, как ранее сообщалось, в четверг его перевели из реанимации в отделение общей хирургии.

Пожар произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.