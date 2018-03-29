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СК начал проверку по сообщениям об инциденте с калининградскими школьниками в Германии

Происшествия
29 марта, 16:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 29, марта. /ТАСС

В ходе проверки ведомство даст правовую оценку действиям руководства туристической фирмы, организовавшей выезд школьников за границу

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КАЛИНИНГРАД, 29 марта. /ТАСС/. СК начал доследственную проверку по сообщениям СМИ об инциденте в Германии с автобусом, в котором находились калининградские школьники. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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"Сегодня, 29 марта 2018 года, в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что 27 марта 2018 года в Германии сотрудниками полиции при досмотре автобуса из Калининграда, перевозившего экскурсионную группу калининградских школьников, обнаружен ряд неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства невозможна. По данному материалу СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области инициирована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В ходе проверки ведомство даст правовую оценку действиям руководства туристической фирмы, организовавшей выезд школьников за границу, и руководства транспортной компании, предоставившей транспорт для выезда экскурсионной группы, на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отметили в ведомстве.

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