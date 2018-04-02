"Известия": суд над Левашовым, обвиненном в США в мошенничестве, назначен на декабрь

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Суд над российским программистом Петром Левашовым, которого власти США обвиняют в компьютерном мошенничестве, пройдет в декабре 2018 года. Об этом газете "Известия" сообщил его адвокат Игорь Литвак.

"Судья отложил начало процесса из-за сложности дела. Ни защита, ни прокуратура не готовы начинать в апреле", - цитирует Литвака газета. По его словам, суд будет проходить в штате Коннектикут, где сейчас находится Левашов.

Гражданин РФ Петр Левашов был задержан 7 апреля 2017 года по запросу США на территории Испании. Американские власти обвиняют его в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. По утверждению американской стороны, россиянин причастен к созданию сети компьютеров Kelihos, зараженных вирусом и находившихся под контролем хакеров.

3 октября 2017 года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова.