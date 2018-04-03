Полковник Захарченко утверждает, что изъятые при обыске 8 млрд рублей принадлежат его зятю

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Бывший замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупционных преступлениях, утверждает, что изъятые при обыске в квартире его сводной сестры 8 млрд рублей принадлежат ее мужу Владимиру Разгонову. Об этом Захарченко рассказал, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, переданные в СИЗО через его адвоката Александра Горбатенко.

"На момент задержания я не имел никакой информации о том, что в квартире моей сводной сестры Ирины Разгоновой хранилась столь существенная сумма денег. Сейчас мне стало известно, что эти денежные средства принадлежат ее супругу Владимиру Разгонову", - сказал он.

Кроме того, Захарченко рассказал, что следствие не предоставило доказательств его причастности к найденным деньгам. "В связи с этим могу заявить, что за полтора года расследования уголовного дела в отношении меня не найдено ни одного доказательства того, что я имел какое-либо отношение к этим деньгам - следствием изучены материалы видеонаблюдения за жилищем Разгоновой и, соответственно, не установлено, что я когда-либо входил в него", - добавил полковник, отметив, что на изъятых деньгах не обнаружено его ДНК.

"Также мной добровольно предоставлен материал моего ДНК для сравнения с ДНК, найденным на упаковках денежных средств. Моих биологических следов в квартире и на упаковках с деньгами, найденных в квартире Разгоновой, не обнаружено", - пояснил полковник.

Найденные миллиарды и их судьба

В ходе обыска в квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более $124 млн, почти €1,5 млн и свыше 342 млн рублей. Еще в одной квартире на Мичуринском проспекте - почти 19,5 млн рублей, €600 тыс. и $20 тыс. В машине обнаружены 13 млн рублей, $170 тыс. и €5 тыс. Еще более $16 млн было обнаружено на счетах знакомой Захарченко.

Все эти деньги вместе с имуществом, а именно: 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля (два Mercedes и два Porsche Cayenne), а также золотой слиток массой 500 граммов по требованию Генеральной прокуратуры РФ Никулинский суд в декабре 2017 года обратил в доход государства. Мосгорсуд признал законным решение об изъятии в доход государства свыше 9 млрд рублей полковника Захарченко, оно вступило в законную силу.

Дело Захарченко

Полковник был арестован по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий.

Как говорилось в постановлении суда, в январе 2016 года он получил сведения о проведении обыска в квартире финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и предупредил ее о предстоящих оперативно-разыскных мероприятиях в связи с расследованием уголовного дела по уклонению от уплаты налогов клиента банка ОАО "Электозавод".

Захарченко обвиняется в нескольких эпизодах взяток. По версии следствия, он получил 7 млн рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиринг" Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. - от владельца ресторана "Ля Маре" Мехди Дусса. От него же, по данным следствия, Захарченко получил имущественную выгоду в размере 3,5 млн рублей в виде 50-процентной дисконтной карты ресторана "Ля Маре". Еще одним эпизодом взятки в деле Захарченко стали 800 тыс. рублей в виде имущественной выгоды от оплаченной предпринимателем Юнаевым услуги в виде отдыха в Сочи.