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Число подтопленных в Волгоградской области населенных пунктов уменьшилось с 31 до 27

Происшествия
5 апреля, 9:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 5, апреля. /ТАСС

При этом количество людей, попавших в зоны подтопления, увеличилось с 2,1 до 2,2 тысяч

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ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Число населенных пунктов, подтопленных в Волгоградской области, уменьшилось за сутки с 31 до 27, однако количество людей, попавших в зоны подтопления, увеличилось с 2,137 тыс. человек до 2,221 тыс. Об этом ТАСС сообщил в четверг начальник пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов.

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"В пяти районах региона частично подтопленными на 08:00 мск остаются 27 населенных пунктов, в среду на это время был 31 населенный пункт. Количество людей, попавших в зоны подтопления, увеличилось с 2,137 тыс. человек до 2,221 тыс.", - сказал Уланов.

Он уточнил, что в зонах подтоплений сейчас находится 789 домов и 2,655 тыс. придомовых территорий. Развернуто 16 пунктов временного размещения (ПВР), которые могут принять более 3,2 тыс. человек, там же можно получить психологическую помощью. Всего в ПВР и к родственникам эвакуированы 328 человек, из них 65 - дети. На утро 4 апреля были эвакуированы 359 человек.

"Сложная паводковая обстановка сложилась в пяти районах региона - Кумылженском, Михайловском, Фроловском, Еланском и Киквидзенском. Но если в первых трех районах уровень воды стал постепенно снижаться, то в двух последних вода еще прибывает", - отметил Уланов. По его словам, жителям, отказавшимся от эвакуации, продукты питания медикаменты, другие необходимые средства доставляют на лодках и тракторах.

В ликвидации последствий паводка в Волгоградской области задействовали более 800 человек и 220 единиц техники, включая 40 плавсредств. Из них от МЧС - 424 человека, 95 единиц техники, включая 26 плавсредств.

В среду глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров совершили облет на вертолете подтопленных в регионе территорий. Они оценили паводковую ситуацию, осмотрели ледяные заторы, оценили масштабы затоплений населенных пунктов. Также они определили точки, где необходимо будет производить подрывные работы для прохождения "большой воды". Подрыв ледяного затора в среду во второй половине дня был совершен на реке Вязовка в Еланском районе, в четверг планируется провести подрывные работы на льду реки Бузулук в Киквидзенском районе. В среду по решению губернатора в Волгоградской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой паводковой обстановкой.

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