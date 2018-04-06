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Четыре обвиняемых в хищениях экс-чиновника кабмина Дагестана обжаловали продление ареста

Происшествия
6 апреля, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

По данным СК, сумма ущерба от действий фигурантов дела превышает 100 млн рублей

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Защита четверых высокопоставленных экс-чиновников Дагестана, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм, обжаловала продление им срока ареста. Об этом ТАСС сообщил в пятницу адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов.

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"Сегодня последний день, когда заканчивается срок подачи апелляционной жалобы на продление ареста в отношении моего доверителя Юсуфова и еще троих фигурантов уголовного дела. Мы обжаловали не только срок ареста наших подзащитных, но и обеспечительный арест имущества и денежных средств их и родственников", - сказал он.

Басманный суд Москвы во вторник продлил до 30 июня срок ареста бывшего врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс-министра экономики республики Раюдина Юсуфова.

Уголовное дело из-за хищения денег, выделенных из бюджета Республики Дагестан для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Четырех чиновников задержали 5 февраля. Им предъявили обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей.

Ни один из фигурантов вину не признает.

Суд также арестовал имущество и денежные средства экс-чиновников, общая стоимость которых составляет сотни миллионов рублей. Срок следствия по уголовному делу продлили до 30 июня.

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