СК возбудил уголовное дело после ДТП в Крыму с участием электропоезда и микроавтобуса

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму, в котором погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По факту гибели пяти человек и травмирования семи человек в результате столкновения электропоезда и микроавтобуса в Крыму возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

Дело возбудили по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следователи опрашивают очевидцев происшествия, а также устанавливают организатора пассажирских перевозок на микроавтобусе.