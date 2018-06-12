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Праздничные мероприятия отменены в Волгограде в связи с ЧП на Волге

Происшествия
12 июня, 11:39 UTC+3 ВОЛГОГРАД 12 июня., /ТАСС

В результате столкновения баржи с катамараном погибли 11 человек

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ВОЛГОГРАД, 12 июня. /ТАСС /. Праздничные мероприятия Дня России отменены во вторник в Волгограде в связи с ЧП на Волге, где в катамаране погибли 11 человек, сообщили ТАСС в администрации Волгоградской области.

"Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что в связи с транспортным происшествием, связанным с гибелью людей, принято решение об отмене 12 июня на территории Волгоградской области торжественных и праздничных мероприятий",- сказали в пресс-службе обладминистрации.

Накануне в 250 м от берега у грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение прогулочного катамарана и баржи. В результате ЧП погибли 11 человек. Спасены пятеро пассажиров, трое из них были госпитализированы.

Как сообщили в региональном главке МЧС, с родственниками погибших и пострадавшими работают психологи.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, катамаран двигался без разрешительных документов.

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Темы
Волгоградская область Столкновение баржи и катамарана на Волге
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Бочаров, Андрей Иванович
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