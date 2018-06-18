Суд Петербурга вынес приговор несовершеннолетней, вовлекавшей подростков в "группы смерти"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга приговорил к одному году условно несовершеннолетнюю девушку за вовлечение подростков в "группы смерти" в социальной сети. Как в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимая свою вину полностью признала.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении несовершеннолетней Елизаветы Ф. <…> Подсудимая виновной себя в совершении указанных выше преступлений признала полностью. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год", - сказано в сообщении пресс-службы.

Суд установил, что в прошлом году девушка, будучи пользователем социальной сети "ВКонтакте" и используя страницу под именем "Дмитрий Чайка" (он же "Дмитрий Максимов"), начала переписываться с другой несовершеннолетней, уговаривая и предлагая ей совершить самоубийство. Фигурантка воздействовала на психику потерпевшей, склоняя ее в ночные часы к изучению суицидального контента, вовлекла ее в игру "Синий кит". Как установил суд, аналогичные действия через переписку девушка совершила и в отношении другого подростка. Помимо условного срока наказания, Невский районный суд назначил Елизавете принудительные меры медицинского характера в виде амбулаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра.

Летом прошлого года Тобольский районный суд Тюменской области приговорил к трем годам и четырем месяцам колонии администратора "группы смерти" в социальной сети "ВКонтакте" Филиппа Будейкина, признанного виновным в доведении до самоубийства и покушении на него.

Ранее сообщалось, что игра "Синий кит", о которой говорится в "группах смерти", начала распространяться по всему миру, вовлекая подростков в странах СНГ, Бразилии, Аргентины, Индии, Туниса. В апреле генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о том, что меры против "групп смерти" в интернете, побуждающих детей к суицидам, недостаточны, министру связи и массовых коммуникаций РФ направлена информация о необходимости дополнительных мер по пресечению распространения информации, побуждающей детей к суициду.