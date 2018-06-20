Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава организованного преступного сообщества (ОПГ), на счету которого более 40 убийств (в том числе мэра Владикавказа и вице-премьера Северной Осетии), Аслан Гагиев экстрадирован из Австрии в Россию.

"Сегодня в сопровождении представителей Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев 1971 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 ("Организация преступного сообщества"), статьей 209 ("Бандитизм"), частью 2 статьи 105 ("Убийство"), частью 3 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия"), частью 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ", - сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

20 июня Гагиев в сопровождении спецконвоя будет доставлен в Москву.

По данным следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая Асланом Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. На счету его банды числятся более 40 убийств, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева. Среди других преступлений: посягательство в августе 2012 года на жизнь следователя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Леонова в Москве, убийство в 2011 году бывшего первого заместителя генерального директора ОАО "Финансовая лизинговая компания" и председателя совета директоров судостроительной группы "WADAN YARDS" Андрея Бурлакова и покушение на убийство его супруги Анны Эткиной в Москве, посягательство на жизнь начальника УБОП МВД Северной Осетии Марка Мецаева, посягательство на жизнь начальника отдела УУР МВД Северной Осетии Виталия Чельдиева и убийство его сына Заурбека Чельдиева, убийство заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.

Гагиев был объявлен в международный розыск в октябре 2014 года на основании запроса МВД по Республике Северная Осетия - Алания. Его задержали в Вене в январе 2015 года. При нем был обнаружен поддельный болгарский паспорт.

К настоящему времени несколько членов преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, а руководитель одной из банд, являвшейся структурным подразделением преступного сообщества, Олег Гагиев осужден на пожизненное лишение свободы. Под стражей находятся 16 человек, 13 объявлены в международный и федеральный розыск, четверо их них, включая Аслана Гагиева, были задержаны на территории иностранных государств и ожидают экстрадиции.