Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Обвиняемый в создании организованного преступного сообщества (ОПС) Аслан Гагиев, которого власти Австрии выдали РФ, противился выдаче, ссылаясь в том числе на аэрофобию. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Он напомнил, что Гагиев, обвиняемый в создании ОПС, участники которого совершили с 2004 года более 40 убийств, был объявлен в международный розыск в 2014 году, в январе 2015 года он был задержан на территории Австрии, после чего Генпрокуратура России добивалась его выдачи. "Австрийской стороне были предоставлены дополнительные сведения и материалы в связи с многочисленными жалобами стороны защиты, в том числе на якобы наличие у него аэрофобии", - сообщил Куренной.

Благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Австрии в июне 2018 года удалось добиться решения о его выдаче, в сопровождении спецконвоя он был экстрадирован в Россию.

Следователями Главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу Гагиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 ("Организация преступного сообщества"), ч. 1 ст. 209 ("Бандитизм"), ч. 2 ст. 105 ("Убийство"), ч. 3 ст. 222 ("Незаконный оборот оружия"), ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ.

По версии следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, насчитывала более 50 участников. На их счету десятки заказных убийств, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушений на убийства, отметил Куренной.

В феврале в Россию из Греции был выдан участник той же группировки Артур Джиоев, являвшийся главным помощником Гагиева. При его непосредственном участии совершен ряд убийств, в том числе убийство в 2013 году заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа Олега Озиева.