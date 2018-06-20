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Попавшая в ДТП в Орле маршрутка не обслуживалась в официальном сервисе

Происшествия
20 июня, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По предварительным данным, причиной ДТП стало ненадлежащее техобслуживание и нарушение правил эксплуатации автомобиля

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ТАСС, 20 июня. Пассажирская "Газель", попавшая в ДТП во вторник в Орле, не проходила официального сервисного обслуживания, сообщили ТАСС представители Горьковского автозавода.

Во вторник около 08:15 мск водитель маршрутного автобуса "Газель" не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Пострадали 13 человек, четверо были госпитализированы, один из них ребенок. Было возбуждено уголовное дело.

"Специалисты Горьковского автозавода изучили обстоятельства ДТП с микроавтобусом "Газель". По итогам расследования выяснилось, что автобус обслуживание в официальной сервисной сети ГАЗа не проходил", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным завода, причиной ДТП стало ненадлежащее техобслуживание и нарушение правил эксплуатации.

"Из-за сильного износа тормозных колодок при резком торможении у машины оборвался суппорт и произошла разгерметизация тормозной системы, в результате водитель не справился с управлением. ГАЗ обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежности и безопасности автомобильной техники и может служить причиной ДТП или поломок машин", - отметили в пресс-службе.

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