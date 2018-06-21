Источник: причиной пожара в частном пансионате в Евпатории могло стать короткое замыкание

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Крупный пожар в частном пансионате в Евпатории мог возникнуть из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах Крыма.

"Специалисты МЧС рассматривают две версии пожара в частном пансионате в Евпатории: пожар мог возникнуть от окурка или, что более вероятно, от короткого замыкания электропроводки. Наши эксперты склоняются к последнему варианту, но окончательный результат будет после экспертизы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания в частном пансионате "Арсенал" составила 280 кв. м, пожар ликвидирован. В результате ЧП пострадали пять человек, трое из них, включая ребенка, госпитализированы.

Источник добавил, что пансионат зарегистрирован как частное домовладение, а не как объект размещения.

"Нам сложно сказать, но по документам это просто дом, а не санаторий, пансионат или какой-то другой объект, поэтому МЧС не может его проверять на предмет пожарной безопасности. Сейчас этим должна заняться прокуратура, скорее всего", - пояснил собеседник агентства.