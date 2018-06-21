Всех пострадавших в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Липецке отпустили из больницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Восемь человек, получивших травмы в результате столкновения пассажирского автобуса и шести автомобилей на мосту в Липецке, после оказания медицинской помощи отпущены домой. Об этом в четверг ТАСС сообщил начальник управления ГО и ЧС города Николай Новиков.

"Все пострадавшие уже отпущены домой. Травмы у них незначительные, всех осмотрели, девочку тоже отпустили домой", - сказал Новиков.

Как сообщалось ранее, в результате аварии, произошедшей в четверг около 16:56 на Октябрьском мосту в Липецке, где столкнулись пять легковушек, грузовой автомобиль и пассажирский автобус, пострадали восемь человек, среди них одна девочка в возрасте 11 лет. У четырех человек, по данным скорой помощи, диагноз "сотрясение головного мозга".