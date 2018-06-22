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В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа

Происшествия
22 июня, 12:34 UTC+3 САМАРА САМАРА 22, июня. /ТАСС

По данным СК, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения

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САМАРА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи в Самаре возбудили уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство пятилетней девочки. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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"По версии следствия, вечером 21 июня 69-летняя жительница Самары, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения у себя дома, нанесла пятилетней девочке множественные удары по голове, а когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона. Упав с третьего этажа, ребенок получил множественные травмы. Возбуждено дело по статье "Покушение на убийство малолетнего ребенка", - отметили в пресс-службе СУ СК РФ.

Находившиеся на улице люди незамедлительно вызвали скорую помощь. По данным СУ СК РФ, девочке проведена операция, в настоящее время ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Елена Шкаева, девочку и женщину не связывают никакие родственные отношения: дядя девочки временно оставил ребенка дома у своей 69-летней знакомой, попросив женщину приглядеть за девочкой.

Подозреваемая задержана, решается вопрос о ее аресте.

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