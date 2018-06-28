Бывший глава Дагестана Абдулатипов не получал повестку на допрос по делу о коррупции

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший глава Республики Дагестан, занимающий пост специального представителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, Рамазан Абдулатипов не получал повестку на допрос по делу о коррупции чиновников в Дагестане.

Несколько чиновников были задержаны 5 февраля по делу о хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Ранее сообщалось, что адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов просит допросить в качестве свидетеля Абдулатипова.

"Никакого сообщения по этому поводу у меня нет, <…> даже намеков не было", - ответил он на вопрос ТАСС о том, получал ли он повестку или другие уведомления о намерениях вызвать его на допрос по этому делу, и добавил, что "никакой информации о расследовании не имеет".

Басманный суд Москвы продлил до 30 сентября арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министру экономики Раюдину Юсуфову. Кроме того, суд продлил на тот же срок домашний арест еще одному фигуранту дела - заместителю мэра Каспийска Вадиму Ханвердиеву.

Уголовное дело по факту хищения ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. По данным ведомства, общая сумма ущерба от действий чиновников превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Суд также арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей.