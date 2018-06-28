Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бывший глава Дагестана Абдулатипов не получал повестку на допрос по делу о коррупции

Происшествия
28 июня, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Ранее адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов просил допросить экс-главу республики в качестве свидетеля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов

Специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Бывший глава Республики Дагестан, занимающий пост специального представителя президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона, Рамазан Абдулатипов не получал повестку на допрос по делу о коррупции чиновников в Дагестане.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье

Несколько чиновников были задержаны 5 февраля по делу о хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, им предъявлено обвинение в мошенничестве. Ранее сообщалось, что адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов просит допросить в качестве свидетеля Абдулатипова.

"Никакого сообщения по этому поводу у меня нет, <…> даже намеков не было", - ответил он на вопрос ТАСС о том, получал ли он повестку или другие уведомления о намерениях вызвать его на допрос по этому делу, и добавил, что "никакой информации о расследовании не имеет".

Басманный суд Москвы продлил до 30 сентября арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министру экономики Раюдину Юсуфову. Кроме того, суд продлил на тот же срок домашний арест еще одному фигуранту дела - заместителю мэра Каспийска Вадиму Ханвердиеву.

Уголовное дело по факту хищения ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. По данным ведомства, общая сумма ущерба от действий чиновников превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Суд также арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
Страны
Россия
Персоны
Абдулатипов, Рамазан Гаджимурадович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Fox News: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Москалькова рассказала о состоянии Сенцова
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости