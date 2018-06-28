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Адвокат просит допросить Абдулатипова по делу экс-чиновников Дагестана

Происшествия
28 июня, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Дагир Хасавов уточнил, что считает необходимым допросить экс-главу республики в качестве свидетеля

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Рамазан Абдулатипов

Рамазан Абдулатипов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Адвокат просит допросить в качестве свидетеля экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова, назначенного спецпредставителем президента России по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества со странами Каспийского региона, в рамках уголовного дела бывших членов правительства Дагестана, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Дагир Хасавов.

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"Ряд документов о расходовании в республике бюджетных средств, которые сейчас находятся в материалах уголовного дела, визировались Абдулатиповым, поэтому считаю необходимым допросить его в качестве свидетеля", - сказал защитник.

Басманный суд Москвы продлил до 30 сентября арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице-премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министру экономики Раюдину Юсуфову.

Кроме того, суд продлил на тот же срок домашний арест еще одному фигуранту дела - заместителю мэра Каспийска Вадиму Ханвердиеву.

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Чиновники были задержаны 5 февраля, им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Суд также арестовал их имущество и денежные средства на сотни миллионов рублей.

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