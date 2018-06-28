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Ходатайство об аресте главы карельского "Мемориала" поступило в суд

Происшествия
28 июня, 15:43 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 28, июня. /ТАСС

Ранее в отношении Юрия Дмитриева возбудили новое уголовное дело

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ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июня. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд получил ходатайство следователя об аресте руководителя карельского "Мемориала" 62-летнего Юрия Дмитриева по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом сообщили в четверг ТАСС в аппарате судьи Натальи Маненок.

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Ранее сообщалось, что в отношении Дмитриева возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, с 2012 по 2016 год он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. 27 июня Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения Дмитриеву в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 16:00 мск", - сказала собеседник агентства.

Дело о детской порнографии

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, был арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена кустарным способом.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии по результатам рассмотрения апелляционных жалоб отменил приговор первой инстанции и направил дело в горсуд Петрозаводска на пересмотр в новом составе. Суд назначил ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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