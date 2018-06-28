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Состояние пострадавшего при пожаре на АЗС в Чечне оценивается как средней степени тяжести

Происшествия
28 июня, 23:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 28, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились пять человек

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ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Состояние пострадавшего при пожаре на автозаправочной станции в Шелковском районе Чечни оценивается как средней степени тяжести, сообщили ТАСС в ожоговом отделении клинической больницы №4 города Грозного.

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"Четырех доставили к нам в больницу. У одного шок, никаких ожогов. Двоих с незначительными ожогами уже отпустили. Состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, удовлетворительное", - отметили в больнице.

Как сообщалось ранее, четыре цистерны с топливом взорвались на автозаправочной станции на окраине станицы Гребенская Шелковского района Чечни. Предварительная площадь пожара - 500 кв. м. В 20:57 мск пожар был ликвидирован. Дежурный центра медицины катастроф сообщал, что за медицинской помощью обратились пять человек.

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