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Пожар на складе под Калининградом продолжают тушить на площади 500 кв. м

Происшествия
30 июня, 8:51 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 30, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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КАЛИНИНГРАД, 30 июня. /ТАСС/. Пожар в городе Советск Калининградской области на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината, возникший в пятницу днем и охвативший 3,5 тыс. кв. м продолжают тушить на площади 500 кв. м. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по региону Алексей Баранов.

"Пожарные и спасатели МЧС работали всю ночь, ликвидируя последствия пожара на площади порядка 3,5 тысячи кв. м. По оперативным данным, еще предстоит обработать для полной ликвидации очагов возможного возгорания площадь в 450-500 "квадратов", - сказал он.

Пострадавших на пожаре нет, уточнил Баранов.

Пожар на территории цеха по производству бумажных изделий и открытых складских помещений по хранению макулатуры и отходов производства на Заводском переулке города Советска локализовали в 20:34 мск. Было привлечено 113 человек и 33 единиц техники, в том числе от МЧС 88 человека и 24 единицы техники. Вертолет Ка-32 с выносным сливным устройством ВСУ-5 произвел 28 сбросов воды. Задействовали также специальный пожарный поезд.

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