Следствие квалифицировало инцидент в магазине "Дикси" в Москве как захват заложника

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ квалифицировал инцидент в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве как захват заложника. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением по городу Москве Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника") по факту происшествия в одном из московских супермаркетов", - сказала она.

По ее словам, мужчина напал на женщину с ножом, он задержан. "Его личность установлена, ранее он уже был судим за имущественные преступления", - сказала Иванова. В момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Иванова сообщила, что сейчас с задержанным работают следователи, проводится также опрос очевидцев ЧП, выясняются все обстоятельства. "Пострадавшая женщина госпитализирована", - добавила она.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что инцидент произошел из-за бытового конфликта. "Мужчина находился в состоянии опьянения, схватил женщину и начал требовать деньги", - сказал собеседник агентства. Работники магазина рассказали ТАСС, что успели нажать на кнопку тревоги, через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии.