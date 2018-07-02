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Зампред Ульяновского заксобрания Тихонов арестован по делу о хищении 10,5 млн рублей

Происшествия
2 июля, 18:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Он будет находиться под стражей до 27 августа

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в понедельник заключил под стражу заместителя председателя Ульяновского законодательного собрания Игоря Тихонова по обвинению в хищении 10,5 млн рублей при закупках медицинского кислорода, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 27 августа в отношении Игоря Тихонова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере") УК РФ", - огласила постановление судья.

На заседании суда следователь изложил фабулу дела. "В 2017 году заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Игорь Тихонов, министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, глава компании "Ульяновскфармация" Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган объединились для совершения хищения денежных средств, выделяемых на закупки медицинских средств. А именно, ими было оказано давление на руководителей медицинских учреждений региона с целью закупки медицинского кислорода у компании "Ульяновскфармация", чем бюджету региона был нанесен ущерб на 10,5 млн рублей", - сказал следователь.

Ранее Кузнецова была заключена под домашний арест, а Коган - в СИЗО до 27 августа. Как сообщал ТАСС, Абдуллов отстранен от должности министра в связи с уголовным делом о закупках сфере здравоохранения.

Защита предложила за Тихонова залог в размере 10,5 млн рублей. "Не имею возможности и желания скрыться от следствия, готов сотрудничать со следствием и добиваться сбора доказательств своей невиновности", - сказал сам Тихонов.

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