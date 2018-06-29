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Заксобрание Ульяновской области подтвердило факт обысков в своем здании по делу о закупках

Происшествия
29 июня, 14:24 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 29, июня. /ТАСС

Следственные действия проводились в рабочем кабинете председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова

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УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Следственные действия проведены в рабочем кабинете председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба заксобрания региона.

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Источник: задержанных в Ульяновске по делу о медицинских закупках доставят в Москву

Ранее источник сообщил ТАСС, что следственные органы планируют доставить в Москву для обращения в суд с ходатайством о заключении под стражу несколько руководящих сотрудников администрации Ульяновской области и компании "Ульяновскфармация", которые были задержаны накануне в рамках дела о хищении около 3,5 млрд рублей, выделенных на закупки медицинской техники и лекарственных препаратов.

"28 июня в ряде учреждений, в том числе в рабочем кабинете председателя комитета по социальной политике законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова, проведены следственные действия, предметом которых явилось соблюдение законности в деятельности регионального министерства здравоохранения и социального благополучия в сфере госзакупок", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что законодательное собрание Ульяновской области считает категорически недопустимыми любые нарушения при расходовании бюджетных средств. "Противодействие коррупции было и остается приоритетным направлением в деятельности областного парламента, в связи с чем с нашей стороны исключается лояльное отношение к любым коррупционным проявлениям", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, окончательное решение по вопросу виновности или невиновности депутата Игоря Тихонова в этом деле может вынести только суд. "Со стороны законодательного собрания следственным органам оказывается всестороннее содействие для проведения полного и объективного расследования", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что УФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона. Председатель областного правительства Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности ведомства в сфере закупок. Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов после обысков был госпитализирован.

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