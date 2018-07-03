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СМИ: в Баку из-за отключения электричества закрыты все станции метро

Происшествия
3 июля, 18:23 дата обновления: 3 июля, 18:52 UTC+3

Из подземки идет эвакуация пассажиров

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Баку

Баку

© Егор Алеев/ТАСС

БАКУ, 3 июля. Вход на все станции метрополитена столицы Азербайджана закрыт из-за отключения электричества, идет эвакуация.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство APA.

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Как сообщают жители различных районов города, столица Азербайджана вновь оказалась без электричества на несколько минут.

Руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнерджи" Яхья Бабанлы сообщил корреспонденту ТАСС, что причины сбоя расследуются. "В ближайшее время общественность будет проинформирована о причинах случившегося", - сказал он.

В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. Причиной блэкаута авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет - плюс 44 градуса по Цельсию. 

Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу. 

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