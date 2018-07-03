СМИ: в Баку из-за отключения электричества закрыты все станции метро

БАКУ, 3 июля. Вход на все станции метрополитена столицы Азербайджана закрыт из-за отключения электричества, идет эвакуация.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство APA.

Как сообщают жители различных районов города, столица Азербайджана вновь оказалась без электричества на несколько минут.

Руководитель отдела по связям с общественностью ОАО "Азерэнерджи" Яхья Бабанлы сообщил корреспонденту ТАСС, что причины сбоя расследуются. "В ближайшее время общественность будет проинформирована о причинах случившегося", - сказал он.

В ночь на вторник на большей территории Азербайджана отключилась подача электроэнергии. Причиной блэкаута авария на узловой подстанции Мингечаурской ГРЭС, где из-за аномальной жары вышла из строя часть системного оборудования. В воскресенье в Баку была зафиксирована самая высокая температура за последние 120 лет - плюс 44 градуса по Цельсию.

Согласно официальным данным, в результате аварии на электростанции возникли сбои с энергоснабжением 39 городов и районов Азербайджана, включая Баку и Гянджу.