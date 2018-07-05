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В Приэльбрусье из-за подтоплений ввели режим ЧС

Происшествия
5 июля, 11:18 UTC+3

На месте работает правительственная комиссия

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НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Режим ЧС введен в четверг в Эльбрусском района Кабардино-Балкарии (КБР) из-за подтоплений, сообщила пресс-служба правительства республики.

"В связи с осложнением паводковой ситуации в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии введен режим ЧС. Подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Азау, разрушены четыре моста. Без электричества остались ряд населенных пунктов", - говорится в сообщении.

На месте работает правительственная комиссия. Создан оперативный штаб, на трассе А-158 усилены меры безопасности. "Вероятность дальнейшего осложнения обстановки сохраняется", - добавили в пресс-службе правительства КБР.

Ранее сообщалось, что от внешнего мира отрезаны три населенных пункта, в которых проживают около 1,5 тыс. человек, в целях безопасности в них отключено электроснабжение.

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