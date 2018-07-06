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СМИ: в Японии обыскивают офисы организации Aleph, связанной с сектой "Аум Синрикё"

Происшествия
6 июля, 6:40 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 6, июля. /ТАСС

Правоохранители пришли в представительства организации в Осаке, Нагое и Фукуоке, сообщает Kyodo

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© AP Photo/Eugene Hoshiko

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления безопасности при министерстве юстиции Японии в пятницу начали проводить обыски в офисах религиозной организации Aleph, члены которой считаются последователями экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его сведениям, обыски проходят в представительствах организации сразу в трех городах - Осаке, Нагое и Фукуоке.

Ранее в пятницу в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей "Аум Синрикё", включая ее основателя Тидзуо Мацумомто, известного под другим именем - Сёко Асахара.

После теракта в метро Токио в 1995 году некоторые последователи "Аум Синрикё" стали членами религиозных организаций Aleph и Hikari no Wa, которые с тех пор находятся под надзором полиции.

20 марта 1995 года "Аум Синрикё" провела газовую атаку в метро Токио, когда члены секты распылили зарин в пяти составах токийской подземки. В результате чего погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. человек пострадали.

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