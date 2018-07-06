Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"

ТАСС, 6 июля. Приведение в исполнение семи смертных приговоров в отношении руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ), включая ее основателя Тидзуо Мацумото, нарушает права человека и не может быть инструментом правосудия, заявила в пятницу международная неправительственная организация Amnesty International.

"Сегодняшние казни беспрецедентны в современной истории Японии. Атаки, осуществленные "Аум Синрикё" омерзительны, и те, кто за них ответственен, должен быть наказан. Однако казнь никогда не является ответом", - приводятся в пресс-релизе слова представителя восточноазиатского отделения организации Хироки Сёдзи.

"Правосудие требует несения ответственности за поступки, но также и уважения прав человека. Смертная казнь как высшее отрицание прав человека никогда не сможет этого обеспечить", - добавила она.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов. Тидзуо Мацумото, известный под другим именем - Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.

Самой известной вылазкой "Аум Синрикё" стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили ядовитый газ зарин в пяти составах токийской подземки. В результате нападения погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.