Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"

Происшествия
6 июля, 11:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В организации подчеркнули, что это нарушает права человека и не может быть инструментом правосудия

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 6 июля. Приведение в исполнение семи смертных приговоров в отношении руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ), включая ее основателя Тидзуо Мацумото, нарушает права человека и не может быть инструментом правосудия, заявила в пятницу международная неправительственная организация Amnesty International.

Смотрите также
Сёко Асахара

Зариновая атака в токийском метро в 1995 году. Досье

"Сегодняшние казни беспрецедентны в современной истории Японии. Атаки, осуществленные "Аум Синрикё" омерзительны, и те, кто за них ответственен, должен быть наказан. Однако казнь никогда не является ответом", - приводятся в пресс-релизе слова представителя восточноазиатского отделения организации Хироки Сёдзи.

"Правосудие требует несения ответственности за поступки, но также и уважения прав человека. Смертная казнь как высшее отрицание прав человека никогда не сможет этого обеспечить", - добавила она.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой фанатики собирались уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, в том числе отравляющих газов. Тидзуо Мацумото, известный под другим именем - Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.

Самой известной вылазкой "Аум Синрикё" стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили ядовитый газ зарин в пяти составах токийской подземки. В результате нападения погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены в ходе учений
2
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
3
Amnesty International осудила казнь семи руководителей секты "Аум Синрикё"
4
Китай ввел пошлины на 800 товаров из США на $34 млрд
5
СМИ: в Японии казнили основателя секты "Аум Синрикё"
6
СМИ: в Таиланде погиб водолаз, спасавший людей из пещеры
7
В Японии казнили семь лидеров секты "Аум Синрикё"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!