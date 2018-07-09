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В Якутии возбудили дело из-за вывода средств из банка "Таатта"

Происшествия
9 июля, 4:46 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 9, июля. /ТАСС

ЦБ отозвал у банка лицензию 5 июля

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ЯКУТСК, 9 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Якутии из-за сомнительных операций по выводу денежных средств из банка "Таатта", у которого ЦБ 5 июля отозвал лицензию. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Установлено, что Банк "Таатта" АО осуществлял "схемные" операции и сделки, направленные на искусственное поддержание размера капитала, <…> согласно данным прокурорской проверки, совершено хищение денежных средств в особо крупном размере путем неправомерного их получения из кассы Московского филиала банка", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что выплаты страхового возмещения вкладчикам банка "Таатта", у которого ЦБ 5 июля отозвал лицензию, начнутся не позднее 19 июля. По данным ЦБ, использование банком рискованной бизнес-модели привело к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества. Кроме того, было выявлено существенное снижение размера собственных средств банка, а также наличие в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства.

Банк "Таатта" - небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Якутске. Основная деятельность ведется в Якутии, имеет филиалы в Приморском, Красноярском краях, Москве, Ростовской области, Крыму и Хакасии. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня кредитная организация занимала 220-е место в банковской системе России.

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