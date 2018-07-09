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Защита Дерипаски довольна решением суда по иску бизнесмена

Происшествия
9 июля, 14:25 UTC+3 УСТЬ-ЛАБИНСК край/ 9, июля. /ТАСС

Ранее суд на Кубани взыскал по 500 тыс. рублей с Насти Рыбки и Алекса Лесли

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УСТЬ-ЛАБИНСК /Краснодарский край/, 9 июля. /ТАСС/. Защита бизнесмена Олега Дерипаски довольна решением Краснодарского суда по иску о разглашении данных о его частной жизни, ответчиками по которому выступают Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). Об этом сообщил журналистам адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

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Усть-Лабинский суд Краснодарского края в понедельник частично удовлетворил требования Дерипаски, постановив выплатить бизнесмену по 500 тыс. рублей. Вашукевич и Кириллову также предписано удалить материалы, их запрещено хранить и распространять.

"В целом мы удовлетворены, конечно, решением. Другого решения здесь и быть не могло, потому что у ответчиков нет ни малейшего основания поступать так, как они поступали. Они пытались его (Дерипаски) доброе имя использовать в коммерческих целях", - сказал адвокат.

Дерипаска 9 февраля подал иск против Кириллова и Вашукевич в связи с размещением в соцсетях материалов, касающихся его личной жизни. Речь шла о частных фотографиях, на которых изображен Дерипаска, а также сделанных тайно аудиозаписях его разговоров, раскрывающих детали частной жизни. Бизнесмен утверждал, что не давал согласия на разглашение персональной информации. Дерипаска требовал с ответчиков 2 млн рублей (по 1 млн с Кириллова и Вашукевич).

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