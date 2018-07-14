Адвокат заявила о смерти фигуранта по делу "Кировлеса" Петра Офицерова

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Бизнесмен Петр Офицеров, осужденный по делу "Кировлеса", скончался. Об этом в субботу сообщила защищавшая его адвокат Светлана Давыдова.

"13 июля 2018 года ушел из жизни Петр Офицеров, - написала она на своей странице в Facebook. - О дате, времени, месте прощания семья Петра информирует всех сочувствующих позже".

Ленинский суд Кирова 8 февраля 2017 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно по делу о хищении средств компании "Кировлес", второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года, им также было назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей каждому. Это было повторное рассмотрение дела "Кировлеса" в Ленинском суде Кирова.

В июле 2013 года суд вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор. Однако 16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил его и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

По версии следствия, Навальный в 2009 году ввел в заблуждение теперь уже бывшего директора ГУП "Кировлес" Вячеслава Опалева, склонив его к заключению заведомо невыгодного контракта. Опалев вместе с Навальным и Офицеровым совершили хищение путем растраты вверенного имущества - 10 тыс. кубометров лесопродукции "Кировлеса" на сумму свыше 16 млн рублей.