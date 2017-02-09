СМИ: один из главарей ИГ ликвидирован в Мосуле

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожен в результате авиаудара коалиции, возглавляемой США, на западе иракского города Мосул. Об этом сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на заявление регионального Совета безопасности Иракского Курдистана.
"В среду в 16:00 по местному времени (совпадает с московским) Валид Сархан аль-Курди, известный также как Абу Али аль-Курди, один из главарей ИГ из населенного пункта Телль-Каифа (к северу от Мосула), был ликвидирован в районе Эль-Занджили (в западной части) Мосула", - говорится в заявлении. Кроме того, отмечается, что были уничтожены четыре помощника главаря.
24 января главнокомандующий Вооруженными силами Ирака премьер-министр Хейдар аль-Абади официально объявил об окончательном освобождении Восточного Мосула от ИГ и скором начале следующего этапа кампании против экстремистов в западных кварталах города.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула началась 17 октября 2016 года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. За операцию внутри населенного пункта отвечают контртеррористические подразделения спецназа ВС Ирака и отряды Федеральной полиции республики.