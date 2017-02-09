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Times: боевики ИГ на этой неделе убили более 40 мирных жителей в Мосуле

Международная панорама
9 февраля, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Террористы заставляли мирных жителей вступать в ряды боевиков, чтобы избежать этого люди пытались попасть в освобожденную от ИГ восточную часть города
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 45 мирных жителей, которые пытались покинуть западный Мосул, были убиты боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на этой неделе. Об этом пишет британская газета The Times.

По ее данным, 40 человек были убиты в понедельник при попытке вплавь перебраться в восточный Мосул. Еще пять человек были убиты на следующий день при тех же обстоятельствах.

Как отмечает издание, террористы заставляли мирных жителей вступать в ряды боевиков, чтобы избежать этого люди пытались попасть в освобожденную от ИГ восточную часть города.

"Многие молодые люди отказались присоединиться к ИГ и, как и мой племянник, пытались бежать. Они хотели доплыть до безопасного места, но были схвачены и немедленно убиты", - заявил изданию один из местных жителей.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула, более двух лет удерживаемого ИГ, началась 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга".

Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. 24 января командование ВС Ирака объявило о полном освобождении от террористов восточной части города.

Ранее премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в интервью телеканалу France 24 заявил, что операция по восстановлению контроля над западной частью Мосула начнется в ближайшее время, а в течение ближайших трех месяцев Ирак планирует полностью освободить свою территорию от ИГ.

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