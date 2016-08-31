Создание инфраструктуры для ТОР в Томской области обойдется в 540 млн рублей

ТОМСК, 31 августа. /ТАСС/. Крупнейший закрытый город России Северск в Томской области формирует заявку в Фонд поддержки моногородов на получение 540 млн рублей в 2016-2017 годах на строительство инфраструктуры для будущей территории опережающего развития (ТОР), сообщил ТАСС мэр города Григорий Шамин.

"У нас подготовлено (для ТОР) 12 площадок, заявлено 19 инвестиционных проектов на более чем 30 млрд рублей. Выделенные площадки должны быть инфраструктурно подготовлены. На это, по нашей оценке, необходимо 540 млн рублей, чтобы инвестор заходил на них и работал", - сказал он.

Власти города к октябрю подготовят заявку в рабочую группу при правительстве РФ, которая отбирает проекты для финансирования из Фонда поддержки моногородов в 2016-2017 годах. "Мы объединяем два инструмента поддержки - ТОР и моногорода. После расширения мандата Фонда на все моногорода у нас появилась возможность обращаться для финансирования инфраструктурных проектов, которые непосредственно связаны с инвестиционными проектами", - пояснил Шамин.

Новая экономика атомграда

Граообразующим предприятием Северска является Сибирский химический комбинат (СХК), который входит в контур топливной компании "ТВЭЛ" Росатома. Сейчас основным направлением его работы является обеспечение потребности атомных электростанций в уране для ядерного топлива.

Северск с населением более 110 тыс. человек относится к числу моногородов, где социально экономическая ситуация в целом благополучная.

"Когда мы были замкнуты в свое время на атомной промышленности, на формировании производства элементов "ядерного щита" страны, все были загружены. Сейчас атомная отрасль становится наукоемкой и безлюдной, и рабочих мест там много не будет, а люди живут в городе. И нам нужно диверсифицировать экономику таким образом, чтобы нуждающиеся люди находили работу там, где без человеческих рук не обойтись", - пояснил Шамин.

Для диверсификации экономики атомграда планируется создать ТОР, которая будет специализироваться на проектах химико-технологической направленности.

В частности, на ней планируется разместить первые в РФ производства металлического бериллия, диоксида титана (основа белой краски и пищевых красителей), ионообменных смол (служат для водоподготовки для технологий по добыче урана, благородных металлов, водоподготовки для атомных и тепловых электростанций), а также готовых лекарственных форм. Заявка на создание ТОР в Северске находится на рассмотрении правительства РФ.

По словам мэра, только в течение первых 10 лет работы ТОР и реализации на нее территории заявленных 19 проектов планируется создать около 2 тыс. рабочих мест. "Для примера - на основном производстве в атомной промышленности сейчас 3,5 тыс. мест. Помимо рабочих мест, ТОР дает фонд оплаты труда, НДФЛ", - резюмировал Шамин.

О поддержке многородов

Фонд развития моногородов был учрежден Внешэкономбанком и находится под управлением Министерства экономического развития РФ. Он может выделять средства на развитие инженерной инфраструктуры моногородов, выдачу займов для реализации новых инвестпроектов (5% годовых в рублях на срок до 8 лет, на сумму до 1 млрд рублей) и обучение управленческих команд.

По данным Фонда, в 319 моногородах проживает 13,5 млн человек (около 9% населения страны), средний уровень безработицы - 2,24%, что практически на 1% превышает среднероссийский уровень (1,3%). Около 100 моногородов относятся к "красной зоне", где самая сложная экономическая ситуация, 20 из них находятся в наихудшем социально- экономическом положении. А августе вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявлял, что Фонд развития моногородов предоставит до конца года около 20 млрд рублей 20-25 городам, в которых сложилась наиболее сложная ситуация. Это примерно по 1 млрд рублей каждому.