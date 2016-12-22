Эксперт: часть отравившихся жителей Иркутска употребляли суррогатную водку c метанолом

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ИРКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ряд пострадавших от отравления спиртосодержащей жидкостью в Иркутске употребляли суррогатную водку на основе метилового спирта, а не концентрат для ванн "Боярышник". Такими данными располагает от пациентов главный врач Медсанчасти ИАПО (Иркутский авиационный завод, входит в состав корпорации "Иркут"), на базе которой находится областной токсикологический центр, Евгений Выговский.
"Люди гибнут не после употребления "Боярышника", а после употребления вещества, разлитого в бутылки из-под концентрата для ванн "Боярышник". Данная жидкость могла быть разлита в любые емкости. Некоторые наши пациенты утверждают, что пили жидкость не из флакона из-под "Боярышника", а из бутылки с этикеткой водки", - сказал он в четверг ТАСС.
"Мы основываемся на данных лабораторной диагностики, согласно которым в биологических жидкостях пациентов, как погибших, так и остающихся в больнице, находится только метиловый спирт. Других данных у меня нет. Других отравляющих веществ мы не находили", - отметил главврач.
По словам Выговского, в настоящее время в медсанчасти ИАПО находятся 17 пациентов: 8 в палате интенсивной терапии и 9 в отделении острых отравлений. Всего в различных больницах Иркутска остаются 33 пострадавших. "Очень сложно спрогнозировать их состояние, но есть шанс, что те, кто сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести, справятся с отравлением", - добавил он.
По последним данным Минздрава региона, из 118 пострадавших от отравления спиртосодержащими напитками в Иркутске погибли 72 человека.
Ранее сообщалось о том, что источником массового отравления в Иркутске стал концентрат для принятия ванн "Боярышник". Сегодня ТАСС также приводил данные мэрии Иркутска о том, что одной из жертв отравления стала женщина, употреблявшая, со слов ее родственников, водку "Белая береза". Среди брендов контрафактной продукции властями также называлась водка "Царская охота" и "Финское серебро".
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