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Арестован житель Кузбасса, подозреваемый в убийстве школьницы

Сибирь
1 февраля, 14:07 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова
На месте, где предположительно может находиться тело девочки, продолжаются поиски
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КЕМЕРОВО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следствие предъявило обвинение 40-летнему жителю Кемеровской области, подозреваемому в убийстве 12-летней школьницы, он арестован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

"Подозреваемому было предъявлено обвинение, по ходатайству следователя он взят под стражу. В настоящее время поисковая операция продолжается", - сказали в пресс- службе.

Во вторник было обнаружено место, где предположительно может находиться тело. Это вентиляционный штрек шахты, расположенный на окраине одного из районов Новокузнецка. Следователи совместно с полицией и МЧС проводят технические мероприятия по его исследованию.

Как сообщалось, вечером 26 января девочка вышла из дома, чтобы на общественном транспорте поехать к старшей сестре, однако через несколько часов сестра позвонила матери и сообщила, что она не приехала. Женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Помимо следователей, в поисках были задействованы сотрудники МЧС, волонтеры и полиция.

28 января СУ СК РФ возбудило уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". В Новокузнецк дополнительно направили полицейских из соседних городов и группу из областного центра.

Подозреваемого задержали 31 января сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области, с ним начали работать следователи. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в его частном доме, следователи-криминалисты с помощью специальной техники обнаружили следы крови. ДНК-анализ показал, что кровь принадлежит пропавшей девочке.

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