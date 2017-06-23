Начата проверка в отношении мэра Канска, где из-за пожаров в мае погибли два человека

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КРАСНОЯРСК, 23 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку в отношении главы Канска Надежды Качан по факту халатности, в результате которой погибли два человека, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета России.
Как сообщалось ранее, 24 мая в нескольких городах и поселках Красноярского края произошла серия крупных пожаров. В Канске огонь уничтожил 57 домов, два человека погибли.
"Глава муниципального образования города Канска Надежда Качан не приняла мер к введению режима чрезвычайной ситуации, вызванной пожарами, и информированию населения об угрозе возникновения пожаров и необходимости эвакуации, что в последующем привело к распространению огня на территории города Канска, а также причинению гражданам и организациям крупного материального ущерба в размере около 50 миллионов рублей", - уточняет надзорное ведомство.
В настоящее время получены и изучаются служебные документы.