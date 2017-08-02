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На Байкале заработал паром, поломка которого вынудила туристов ночевать на переправе

Сибирь
2 августа, 7:01 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, августа. /ТАСС

Большое скопление туристов на переправе с острова Ольхон вызвало многочасовые очереди

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Вид на озеро Байкал с острова Ольхон

Вид на озеро Байкал с острова Ольхон

© ТАСС/ Михаил Фомичев

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Паром "Семен Батагаев" ввели в строй после ремонта на переправе с острова Ольхон на Байкале, где большое скопление туристов вызвало многочасовые очереди. Об этом сообщили в пресс- службе правительства региона.

"2 августа в 07:00 (02:00 мск - прим. ТАСС) паром "Семен Батагаев" снова вышел на маршрут. Паром начал работу по установленному расписанию", - сказали в пресс-службе.

Система электронным управлением одного из трех паромов на переправе"«Сахюрта - Ольхон" вышла из строя 29 июля, два остальных парома продолжили работу, однако они не справлялись с потоком туристов, многие из которых вынуждены были ожидать своей очереди от десяти часов до суток. Перевод переправы на круглосуточный режим работы позволило разгрузить многочасовую очередь.

По данным пресс-службы, во вторник, 1 августа на Ольхон прибыли инженеры и техники завода изготовителя электронной системы дистанционного автоматического управления, которая дала сбой. В этот же день все сбои были устранены и проведен тестовый рейс.

Крупнейший на Байкале остров Ольхон является географическим центром озера. Он входит в границы особо охраняемых территорий "Заповедного Прибайкалья". В последние годы Ольхон страдает от воздействия людей на экологию из-за возросшего туристического потока на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры.

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