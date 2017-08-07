Самолет из Новосибирска в Камрань вылетел с задержкой 16 часов

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НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Pegas Fly (ООО "Авиакомпания "Икар") вылетел из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) с задержкой более 16 часов. По предварительной информации, причиной стала неисправность самолета, проводится проверка, сообщила в понедельник пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Задержка вылета рейса по маршруту Новосибирск - Камрань составила свыше 16 часов. В настоящее время Красноярской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения ООО "Авиакомпания "Икар" требований законодательства РФ о безопасности полетов", - сообщает ведомство.
После устранения неисправности самолета он со всеми пассажирами на борту продолжил полет 7 августа в 03:27 местного времени.
На рейс был зарегистрирован 281 пассажир, в том числе 41 ребенок. По предварительной информации, все пассажиры были обеспечены напитками, горячим питанием, услугами гостиницы.