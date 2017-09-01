В Сибири в День знаний открывают пять новых школ

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Пять школ открываются в День знаний в регионах Сибири: впервые за долгие годы новые образовательные учреждения построили в Томске и Кызыле, также ввели школу в строящемся квартале Барнаула и двух кузбасских моногородах. Помимо этого, к новому учебному году завершили реконструкцию старейшей школы в столице Бурятии.

Долгожданные школы

Самую большую школу из открывающихся 1 сентября в Сибири построили в новом микрорайоне Томска, она примет более 1,1 тыс. учеников. В администрации города корреспонденту ТАСС рассказали, что строительство и оснащение первой за 25 лет новой школы в Томске направлено более 1,2 млрд рублей из городского и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

"В школе будет 12 первых классов, из них два класса - для детей с аутизмом. Кроме того, в ней открыли два специализированных класса для ватерполистов (игроки в водное поло - прим. ТАСС), для которых разработана спецпрограмма, она позволит им совмещать учебу и тренировки. Это первый подобный опыт в томских школах", - сказал собеседник агентства.

Также впервые за долгое время построили новую школу в Кызыле (Тува). Лицей в новом микрорайоне "Спутник" примет почти 900 учащихся. Как уточнили в пресс-службе правительства Тувы, до этого в Кызыле строились новые здания взамен старых школ, а также отдельно блоки для начальных классов, однако новая школа строится впервые с 1971 года.

"Это будет одно из самых оснащенных средних общеобразовательных учебных заведений столицы. После 46-летнего перерыва - в 1971 году была построена школа № 15, ставшая позднее городским лицеем № 15 - откроется лицей под номером 16", - уточнили в пресс-службе. Ожидается, что в открытии лицея примут участие министр образования и науки Ольга Васильева и полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

Среди новостроек

Новое образовательное учреждение за более чем 500 млн рублей распахнуло свои двери и в столице Алтайского края - школа расположена среди новостроек, в строящемся квартале "Дружный".

"Сценарий про "много лет ждали школу" устарел, строили меньше года, с октября 2016 года, - сообщил на открытии школы губернатор Алтайского края Александр Карлин. - Школа в районе массовой жилой застройки и вам (жителям - прим. ТАСС) стало меньше забот - не нужно переходить крупных транспортных артерий, а у педагогов есть возможность вести повседневный тесный диалог с родителями". По его словам, "за 12 лет каждая вторая [построенная] школа в Сибири - алтайская, четверть бюджета края тратится на образование".

По данным краевого Минобрнауки, несмотря на то, что школа рассчитана на 550 мест, за парты сядут 650 учеников, проживающих не только в "Дружном", но и близлежащих новостройках. Как передает корр. ТАСС с открытия образовательного учреждения, для удобства к зданию сделаны несколько подходов, вокруг школы - идеально ровные, заасфальтированные дорожки и стадион. Внутри школу украшают две каменные картины Колыванского камнерезного завода, панно на образовательную тему.

В моногородах Кузбасса

В Кемеровской области в День знаний открываются две новые школы, обе расположены в моногородах - Калтан и Гурьевск. "На строительство школ направлено 1,2 млрд рублей", - сказали ТАСС в администрации Кемеровской области.

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В Калтане открыли школу на 528 учащихся. Ранее в городском управлении образовании ТАСС сообщали, что новое образовательное учреждение заменило старую школу 1950-х годов постройки. В обладминистрации добавили, что одним из направлений работы школы стало экологическое воспитание учеников: так, здесь есть научно-исследовательская лаборатория с цифровом микроскопом, зимний сад. В здании школы создан большой спортивный блок со спортзалами, лыжной базой, тренажерным залом, а также бассейном на 4 дорожки по 25 метров - по сути это первый подобный спортобъект в городском округе.

Вторую школу в Кемеровской области - в Гурьевске - официально откроют во второй половине дня. "Одним из важных направлений деятельности школы будет введение основ инженерного образования. Так, запланирован курс робототехники для учащихся 3 - 11 классов", - добавили в пресс-службе.

Реконструкция старейшей школы Бурятии

Учиться в более комфортных условиях будут ученики обновленной школы номер 2 в Улан-Удэ, которая в 2017 году отметит вековой юбилей. Реконструкция старейшей школы столицы Бурятии велась с 2012 года. Во время большого ремонта ее ученики были вынуждены учиться в ближайших трех образовательных учреждениях.

"В настоящий момент основное здание полностью обновлено и укреплено, к школе возведен пристрой, это позволило увеличить количество мест и создать современные и комфортные условия для обучения детей, - пояснили в Минобрнауки Бурятии. -Также здесь появились новые классы, проекторы, интерактивные доски, спортзал и столовая на 200 мест с современным пищеблоком".

Впервые в Улан-Удэ в этой школе для шести учеников с ограниченными возможностями установили подъемник, который позволит ребятам не подниматься по лестнице. Всего в образовательном учреждении будут учиться 879 детей.