Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Двадцать шесть первых классов сформировали в одной из школ Тюмени

Новости Урала
25 августа, 14:58 UTC+3 ТАСС

Всего в школе № 63 - одной из крупнейших в Тюменской области - будут обучаться около 3 тыс. школьников

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Двадцать шесть первых классов сформировали в Тюмени в школе № 63, которая станет лидером по числу первоклассников в городе в новом учебном году. Первоклассники будут учиться в двух корпусах школы, сообщили в пятницу в пресс-службе городского департамента образования.

Как уточнили в пресс-службе департамента, эта школа является одной из крупнейших в Тюменской области, в ней будут обучаться около 3 тыс. школьников.

"В этом году лидером по количеству первоклассников стала школа № 63 города Тюмени, в ней сформировано 26 классов. Школа имеет два корпуса и расположена в двух современных зданиях. Официальное открытие второго корпуса школы запланировано на 1 сентября, здание рассчитано на 1,5 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Рекордное число первоклассников пойдет в школы Новосибирской области в новом учебном году

В 2017 году в школы Крыма пойдет рекордное число первоклассников

Там добавили, что всего в Тюмени функционируют 54 общеобразовательных учреждения. "Одним из новшеств нового учебного года станет полномасштабное внедрение информационной системы "Учет питания". Она позволит родителям оплатить питание через систему электронных платежей, контролировать расходы на питание, ежедневный рацион питания ребенка и осуществлять предварительный заказ блюд", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора Тюменской области отметили, что все образовательные организации регионы уже готовы принять учащихся. В этом году впервые сядут за парты 23 552 ребенка, это на полторы тысячи больше, чем в 2016 году. Всего же в новом учебном году получать знания будут 186 тыс. школьников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
Сцена из спектакля "Катя и принц Сиама" Екатеринбургского театра оперы и балета
3
Екатеринбургский театр оперы и балета представит свои спектакли на фестивале в Бангкоке
10
Более 800 млн руб. направили в модернизацию тюменского завода по выпуску буровых установок
Обломки Ли-2 времен ВОВ
10
Поисковики обнаружили на Урале обломки транспортника Ли-2 времен ВОВ
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама