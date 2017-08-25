Двадцать шесть первых классов сформировали в одной из школ Тюмени

ТАСС, 25 августа. Двадцать шесть первых классов сформировали в Тюмени в школе № 63, которая станет лидером по числу первоклассников в городе в новом учебном году. Первоклассники будут учиться в двух корпусах школы, сообщили в пятницу в пресс-службе городского департамента образования.

Как уточнили в пресс-службе департамента, эта школа является одной из крупнейших в Тюменской области, в ней будут обучаться около 3 тыс. школьников.

"В этом году лидером по количеству первоклассников стала школа № 63 города Тюмени, в ней сформировано 26 классов. Школа имеет два корпуса и расположена в двух современных зданиях. Официальное открытие второго корпуса школы запланировано на 1 сентября, здание рассчитано на 1,5 тыс. мест", - говорится в сообщении.

Там добавили, что всего в Тюмени функционируют 54 общеобразовательных учреждения. "Одним из новшеств нового учебного года станет полномасштабное внедрение информационной системы "Учет питания". Она позволит родителям оплатить питание через систему электронных платежей, контролировать расходы на питание, ежедневный рацион питания ребенка и осуществлять предварительный заказ блюд", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе губернатора Тюменской области отметили, что все образовательные организации регионы уже готовы принять учащихся. В этом году впервые сядут за парты 23 552 ребенка, это на полторы тысячи больше, чем в 2016 году. Всего же в новом учебном году получать знания будут 186 тыс. школьников.