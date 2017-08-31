Дефицит школьных учебников в регионах: бюджета не хватает, число учащихся растет

ТАСС, 31 августа. /ТАСС/. Недостаточная обеспеченность учебниками в школах некоторых российских регионов возникла из-за нехватки средств у местных бюджетов, несовершенства системы закупки книг и роста числа учащихся в последние годы, считают опрошенные ТАСС эксперты в сфере образования.

Ранее глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева сообщила, что шесть регионов не смогли на 100% обеспечить школы учебниками: Кировская область (обеспечена на 98%) Амурская (98%), Челябинская (82%), Удмуртия (96%) Бурятия (92%) Дагестан (42%).

Представители региональных властей, опрошенные ТАСС, рассказали, что решают проблему и надеются справиться с нехваткой учебников в ближайшие несколько лет.

Решить финансовый вопрос

Один из главных вопросов кроется в нехватке финансовых ресурсов, считает вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации "Российский учебник" Артем Соловейчик.

"В местных бюджетах денег на это не хватает. В разных регионах по-разному решают эту проблему. Где-то просят родителей оказать "спонсорскую помощь", где-то оставляют без бесплатных учебников старшеклассников, где-то младшие классы просто выкупают у старших использованные учебники на "внутришкольных" ярмарках. А где-то просто копируют учебники на черно-белом принтере", - рассказал ТАСС Соловейчик.

В пресс-службе минобрнауки Бурятии, где дефицит учебников составляет около 8%, рассказали, что существующий норматив средств на одного обучающегося в год не позволял обеспечить необходимой литературой всех учащихся с 1 по 11 классы, так как "это средства не только на приобретение учебников, но и на другие расходы: приобретение учебно-наглядных пособий, средств обучения".

С 1 сентября норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных организациях республики увеличен с 1,27 тыс. до 1,5 тыс. рублей на одного ученика в год. "Увеличение норматива, а также эффективное расходование бюджетных средств должно позволить нам обеспечить учебниками всех обучающихся с 1 по 11 классы к 2019 году", - сказали в региональном министерстве.

Учебники "в рассрочку" и новые источники финансирования

Власти Челябинской области, где обеспеченность школьными учебниками составляет более 80%, намерены предпринять ряд последовательных шагов, чтобы решить проблему их нехватки. "Первый шаг - в 2017 году в 1,5 раза, до 167 млн рублей, увеличен объем средств, выделенных на пополнение фондов школьных библиотек Челябинской области", - сказал ТАСС пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин.

Председатель совета родителей региона Елена Сыркина считает, что необходимо "разрешить школам тратить на покупку учебников деньги, которые они зарабатывают на предоставлении дополнительных платных услуг".

В Дагестане, где обеспеченность книгами составила 42%, рассказали, что для 7-11 классов учебники не закупались из-за ограниченности средств республиканского бюджета, но в этом году ситуация изменится.

"Мы полностью обеспечим учебниками седьмые классы, на эти цели в 2017 году предусмотрено 240 млн рублей. В обеспечении учебниками старших классов республике поддержку окажет крупнейшее российское издательство "Просвещение". С условием оплаты в течение трех лет учебники будут доставлены к ноябрю текущего года", - сказал заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Темирхан Халилов, которого цитирует пресс-служба министерства.

Устаревшие учебники и новые программы

Копирование учебников и их передача "по наследству" в младшие классы приводят к тому, что большое количество школьников учатся по литературе, уже исключенной из федерального перечня учебников, заметил Соловейчик. Этот перечень, по его словам, сократился с 2659 наименований в 2013 году до 1252 в 2017 году.

"Учебниками можно пользоваться до наступления "естественного износа" (раньше существовала норма - 5 лет). А вот что в них "неправильного", в чем они устарели, учителя не знают: информационные письма с результатами экспертизы, признавшей учебник недостойным перечня, в школы не рассылаются", - сказал он.

В этом году Минобрнауки России по поручению президента РФ должно разработать более совершенный способ проведения экспертизы учебников для школ. "Издательствам придется корректировать свои учебники или издавать новые, соответствующие новым стандартам", - сказал Соловейчик.

Еще одна проблема возникает из-за быстрой смены школьных программ: учреждения не успевают закупить новую учебную литературу. "Есть новые учебники, о которых стало известно только летом 2017 года - астрономия, история, а заказ на приобретение формируется в феврале-марте. Кроме того, часть приобретенных книг к моменту подсчета попросту не успела встать на балансовый учет", - сказала замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Школьников стало больше

Рост числа учащихся также отражается на необходимости закупать литературу в больших объемах, констатируют эксперты. По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, в первый класс 1 сентября пройдет около 1,7 млн детей - на 40 тыс. больше, чем в прошлом году. Всего новый учебный год начнут свыше 14,7 млн школьников.

"Ситуация с нехваткой учебников складывается из-за значительного роста числа учащихся в школе, - сказала ТАСС заместитель министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина. - На протяжении предыдущего периода времени, на наш взгляд, не очень четко соблюдались пропорции финансирования, которые были необходимы на покрытие этих дефицитов".

Она добавила, что регионы должны справиться с задачей полного обеспечения учебниками, у министерства "уже есть четкое понимание, к какому сроку все эти обязательства будут выполнены".

Одним из регионов, столкнувшихся с такой проблемой, стала Бурятия. "Сегодня мы видим, что резко будет увеличиваться контингент школьников. Если выпускников в этом году в регионе было 5,3 тыс. человек, то в первые классы придут более 16 тыс. школьников. Имеющиеся ресурсы, существующая ценовая политика на учебники, необходимость обновления библиотечных фондов не позволят нам одномоментно решить проблему", - сказали в пресс-службе минобрнауки Бурятии.

Дефицит, но несущественный

В некоторых регионах считают проблему недостатка материалов для школьников не столь серьезной и легко решаемой. Например, власти Кировской области назвали "несущественной" нехватку учебной литературы.

"Все школы готовы к новому учебному году, обеспеченность учебниками - 98%. При этом оставшаяся часть - это книги по музыке, труду. Кроме того, сюда вошли пришкольные интернаты, где дети пользуются литературой, но на дом не берут", - сказал ТАСС зампредседателя областного правительства Дмитрий Курдюмов.

В школах Новгородской области тоже не хватает учебников по музыке, технологии, физкультуре, при этом базовой учебной литературой они обеспечены полностью. По данным областной администрации, на 1 июля школы были обеспечены учебниками на 76%, сегодня этот показатель вырос до 87%. Для решения проблемы областные власти подписали дорожную карту с издательством "Просвещение", сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Я разговаривал с коллегами, они готовы нам помочь в решении этого вопроса. За счет оплаты поставок следующего года нам доставят недостающие учебники. В рамках нашего сотрудничества такие поставки будут организованы, чтобы родители с детьми не испытывали недостатка в учебниках", - цитирует пресс-служба врио губернатора области Андрея Никитина.

Будущее - за обучающими комплексами

В скором времени дефицит учебников может быть восполнен их переходом на электронные носители полностью или частично, полагают эксперты.

Каждый учебник в настоящее время обязан иметь два варианта - бумажный и электронный, но зачастую электронный вариант лишь дополнен интерактивными элементами, сказал вице- президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации "Российский учебник" Артем Соловейчик.

"Будущее за обучающими комплексами, когда в учебник входит не только изложение материала в соответствии с образовательным стандартом, но и возможность подгружать видео, дополнительную литературу, тесты, библиотеки по темам, просматривать уроки ведущих учителей. Причем, это недалекое будущее", - заключил собеседник агентства.