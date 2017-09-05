Оборонный завод "Катод" в Сибири будет производить элементы для беспилотников и томографов

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Производитель приборов ночного видения - новосибирский завод "Катод" намерен производить элементы для беспилотников и аппаратуры для ранней диагностики рака, чтобы увеличить долю гражданской продукции. Об этом сообщил журналистам директор завода Сергей Кесаев.

"В гражданском применении это может быть создание беспилотных летательных аппаратов для автоматического контроля высоковольтных линий электропередачи. Сейчас их контролируют путем пеших прогулок или полета на вертолете, что очень дорого", - сказал он.

Кроме того, он сообщил, что завод рассматривает предложение о производстве медицинского оборудования. "Нам поступило предложение о разработке элементов для позитронно-эмиссионного томографа, который применяют для ранней диагностики рака. Сейчас оно рассматривается", - добавил Кесаев.

В настоящее время доля оборонного производства на заводе составляет 50%. По словам директора завода, в этом году предприятие планировало увеличить долю гражданской продукции до 60%, но это не удалось реализовать из-за того, что некоторые контракты не были выполнены.

Еще одним направлением гражданского производства, по словам Кесаева, станут цифровые модули для камер ночного видения.

Гособоронзаказ в Новосибирске

По словам начальника департамента промышленности, инноваций и развития предпринимательства мэрии Новосибирска Александра Люлько, предприятия Сибирского федерального округа (СФО) в текущем году опережают поставленные планы по выполнению гособоронзаказа на несколько лет. "В первом полугодии 2017 года доля гражданской продукции у нас составила 23%, то есть мы приближаемся к показателю 2025 года" - сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин в декабре 2016 года поставил задачу довести долю гражданской продукции от общего объема выпуска оборонных предприятий до 50% к 2030 году.

АО "Катод" вырос из основанного в 1959 году конструкторского бюро. Это единственная в России компания, способная производить приборы ночного видения последнего поколения. Во всем мире их выпуск освоили только три предприятия (другие два работают в США - прим. ТАСС).