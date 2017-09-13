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Бывший замначальника УМВД Барнаула получил 8,6 лет колонии за взятку в 2,2 млн рублей

Сибирь
13 сентября, 9:00 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 13, сентября. /ТАСС

Установлено, что бывший полицейский требовал деньги за отмену ареста на имущество и прекращение предварительного следствия по делу о мошенничестве

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БАРНАУЛ, 13 сентября. /ТАСС/. Бывший замначальника управления - начальника следственного управления (СУ) УМВД Барнаула Андрей Арестов и его подельник Валерий Селиванов осуждены за взятку в 2,2 млн рублей на общий срок в 12 лет, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю.

"Арестов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Получение взятки, совершенное в крупном и особо крупном размере". В посредничестве во взяточничестве - статья 291.1 УК РФ - признан виновным его знакомый Селиванов. Арестову назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы, Селиванову - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.

Установлено, что Арестов неоднократно выдвигал требования некому гражданину передать ему 2,2 млн рублей за отмену ареста на имущество и прекращение предварительного следствия по уголовному делу о мошенничестве. Он договорился со своим знакомым Селивановым о посредничестве. Взятки сотрудник полиции получал частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали сотрудники УФСБ РФ по Алтайскому краю.

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