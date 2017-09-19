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Гострудинспекция обратилась в суд после проверки Дарасунского рудника в Забайкалье

Сибирь
19 сентября, 6:44 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Ранее сообщалось, что 40 бывших работников рудника объявили голодовку из-за невыплаты им зарплаты

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ЧИТА, 19 сентября. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Забайкальском крае направила в суд материалы проверки Дарасунского рудника, около 40 бывших работников которого в понедельник начали голодовку. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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"Выездная проверка предприятия проводилась 28 августа. Компания "Дарасунский рудник" воспрепятствовала законной деятельности государственного инспектора труда при проведении проверки, не предоставив запрашиваемые документы по начислению и выплате заработной платы работникам с мая по июль 2017 года. В связи с этим возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.4.1 КоАП РФ ("Воспрепятствование законной деятельности должностного лица"), материалы направлены в Тунгокоченский районный суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора также отметили, что объявленный работодателем с 20 мая простой на предприятии, по оценке краевой Гострудинспекции, нарушает законодательство. Также в нарушение Трудового кодекса РФ окончательный расчет с 451 работником рудника не был произведен в день увольнения, работодатель не выплатил сотрудникам и компенсацию за несвоевременную выдачу окончательного расчета.

"По результатам проверки компании "Дарасунский рудник" выдано предписание об устранении нарушений норм трудового законодательства, подлежащее обязательному исполнению в срок не позднее 13 сентября. 15 сентября проведена проверка по ранее выданному предписанию, в ходе которой установлено, что предписание не исполнено, материалы проверки направлены мировому судье Тунгокоченского района", - добавили в пресс-службе губернатора.

Также сообщается, что врачи в Забайкалье будут наблюдать за состоянием бывших работников Дарасунского рудника, соответствующее поручение дано региональному минздраву.

"Первый вице-премьер краевого правительства Александр Кулаков дал поручение министру здравоохранения края обеспечить дежурство врачей для наблюдения за состоянием участников акции и своевременного оказания им медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В понедельник Кулаков встретился с протестующими и, как подчеркнули в пресс-службе, полностью поддержал их требования. "Губернатор и правительство края полностью поддерживает вас. Прокуратура, Следственный комитет, трудовая инспекция еще с момента первого инцидента [имеется в виду забастовка шахтеров в середине мая] отрабатывают этот вопрос, держат на контроле", - заявил первый вице-премьер.

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