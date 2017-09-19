Власти Красноярского края могут сократить число расселяемых к Универсиаде ветхих домов

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НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Красноярского края рассматривает вариант сокращения числа ветхих домов, которые планируется расселить к Универсиаде-2019, в связи с большой нагрузкой на краевой бюджет. Об этом сообщил во вторник на совещании по подготовке к Универсиаде с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергееем Меняйло заместитель председателя краевого правительства Виктор Томенко.
"На расселение 65 ветхих домов необходимо 1,8 млрд рублей. Мы обговаривали с правительством РФ возможность софинансирования в размере 50%, однако работы в итоге ведем за свой счет. Думаю, что скорректируем планы и в полном объеме расселение не сделаем. Уберем наиболее неприятные виды вдоль гостевых трасс, запланируем на это средства в бюджете 2018 года", - сказал Томенко.
Зампред добавил, что жители некоторых домов пока не знают о расселении. Также он подчеркнул, что программа расселения жилья, признанного аварийным до 2012 года, выполнена в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в ходе подготовки к Универсиаде-2019 планируется расселить 68 домов, в которых проживает порядка 600 семей, 65 из них - за счет краевого бюджета.
Всемирные зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Там построят или реконструируют более 30 спортивных, медицинских, транспортных объектов. Инвестиции в подготовку Универсиады оцениваются в 60 млрд рублей.