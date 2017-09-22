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Картонного Трампа запустили в небо на митинге в поддержку КНДР в Новосибирске

Сибирь
22 сентября, 15:25 UTC+3 НОВОСИБИРСК 22 сентября., /ТАСС

Новосибирские коммунисты считают, что народ Северной Кореи "подвергается беспрецедентному военному и политическому давлению"

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НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС /. Митинг против агрессивной политики США и в поддержку независимости КНДР прошел в Новосибирске в пятницу. Митингующие запустили в небо картонное чучело с лицом президента США Дональда Трампа, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Организатором акции выступил новосибирский обком КПРФ. Как сообщил журналистам второй секретарь обкома КПРФ в Новосибирской области Ренат Сулейманов, коммунистов Новосибирска и КНДР давно связывают дружеские отношения, поэтому они и решили выступить в поддержку этой страны.

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"Ядерная война, которая может быть развязана, никому не принесет добра. Сегодня народ [Северной Кореи] подвергается беспрецедентному военному и политическому давлению, и мы должны сказать свое слово в защиту народа, который борется за свою независимость. Всему миру сегодня угрожает опасность", - заявил он.

По оценке организаторов, всего в митинге приняли участие около 80 человек. Среди выступавших были члены КПРФ, представители общественных организаций и те, кто просто пришел поддержать акцию. В их числе был и переводчик с Кубы Марио Вальдес Кампусано из Кубы, который заявил, что "мир всегда лучше, чем война". К соратникам по партии присоединился и мэр Новосибирска, первый секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Анатолий Локоть.

"Такая активность связана с резкими высказываниями президента Соединенных Штатов, который предлагает стереть с лица земли [Северную] Корею, а это никому не понравится - такие призывы к войне. Я не смогу остаться до конца акции, но для меня важно выразить свою поддержку моим товарищам", - сказал мэр.

Акция продолжалась около 40 минут, после всех выступлений участники митинга запустили в небо картонную фигуру Трампа на белых шарах.

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