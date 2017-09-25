Карантин по АЧС снят в девяти из 12 районов Омской области

ОМСК, 25 сентября. /ТАСС/. Все очаги африканской чумы свиней (АЧС) на территории Омской области локализованы, а карантин, введенный из-за распространившегося заболевания, снят в девяти из 12 районов региона, сообщила в понедельник пресс-служба местного правительства.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля, в поселке Верблюжьем Саргатского района. Позднее заболевание обнаружили в населенных пунктах 12 районов. В регионе объявлен режим ЧС. Последняя вспышка АЧС была зарегистрирована в Омской области 15 сентября, в Шербакульском районе.

"В настоящее время все очаги инфекции на территории региона локализованы. Под карантином остаются только три из 12 районов, где была обнаружена эта болезнь животных. Для предотвращения распространения чумы ужесточены требования ветеринарных служб к содержанию свиней в личных подсобных хозяйствах, проводится подворовой обход с клиническим обследованием поголовья", - говорится в сообщении пресс- службы.

В Минсельхозе Омской области ТАСС сообщили, что в карантинных зонах уничтожили более 16 тыс. животных. Их владельцы получат компенсацию из регионального резервного фонда, из расчета 133 рубля за килограмм живого веса и 186 рублей - за килограмм убойного веса. Всего на эти цели правительство Омской области выделило более 100 млн рублей, из которых 32 млн рублей уже перечислили пострадавшим крестьянам.

АЧС в Омской области

Начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов ранее сообщал, что крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов) и "Омский Бекон" (150 тыс.) с 4 уровнем компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС) и "Титан-Агро" (70 тыс.) - 3 уровень.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание опасности не представляет.